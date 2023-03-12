2023/03/12 | 08:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى

الكاظمي، أن الفساد المتفشي في دوائر

الدولة ومؤسساتها تسبب بالتهام أكثر من

600 مليار دولار من أموال العراق.

وقال الكاظمي في مقابلة مع صحيفة "الشرق

الأوسط" اللندنية ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفساد التهم أكثر من 600 مليار دولار.. الكاظمي: هناك من يحاول شيطنتي وتحميل حكومتي كل عيوب النظام السياسي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفساد التهم أكثر من 600 مليار دولار.. الكاظمي: هناك من يحاول شيطنتي وتحميل حكومتي كل عيوب النظام السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).