انتقادات من نشطاء حقوق الحيوان.. أستراليا قد تلغي تصدير الماشية الحية للخليج

2023/03/12 | 09:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال الجدل ثائرا في أستراليا بشأن قضية الإلغاء التدريجي لتصدير الأغنام الحية إلى منطقة الشرق الأوسط، لاسيما لجهة التأثيرات الاقتصادية السلبية، وذلك وسط توقعات أن يتم فرض الحظر النهائي في العام 20225، وفقا لما ذكرت صحيفة "التايمز" اللندنية.

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