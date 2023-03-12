قوة مشتركة من الحشد والجيش تنفذ عملية أمنية واسعة غربي نينوى

2023/03/12 | 09:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت في العملية عدد من الألوية.

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