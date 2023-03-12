البصرة.. توضيح أمني بشأن حجز الدراجات النارية وتغريم أصحابها مالياً

2023/03/12 | 09:42 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأصدرت قيادة شرطة البصرة، اليوم الاحد، توضيحاً بشأن حجز بعض الدراجات النارية وتغريمهم مبلغ مالي في المحافظة.

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