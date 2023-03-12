رئيس الوزراء يصل البصرة لافتتاح مؤتمر العراق للمناخ

2023/03/12 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأحد، إلى محافظة البصرة لافتتاح مؤتمر العراق للمناخ، الذي تستضيفه المحافظة على مدى يومين، بمشاركة دولية وإقليمية وحكومية.وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، وتلقته (بغداد اليوم)، أن "المؤتمر سيناقش تأثير التغيّرات المناخية في العراق وسبل المعالجة، ويأتي انسجاماً مع المنهاج الوزاري للحكومة، وتلبيةً لمتطلبات البرنامج الحكومي في إيجاد المعالجات الناجعة للتخفيف من آثار مشكلة التغيّر المناخي في العراق، التي تتركز في شحّ المياه وزيادة مساحات التصحّر". وتابع، أنه "تتضمن زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى البصرة افتتاح مستشفى السياب، وافتتاح سايلو أم قصر".

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