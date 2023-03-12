القبض على تاجر مخدرات بحوزته 3 كيلو غرام من الكريستال في بغداد

2023/03/12 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، إلقاء القبض على تاجر مخدرات بحوزته 3 كيلو غرام من مادة الكريستال في بغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمكنت قوة من اللواء الثالث الفرقة الأولى شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء ومفرزة من مكافحة مخدرات الكرادة من تنفيذ عملية أمنية ناجحة أثمرت عن إلقاء القبض على احد المتاجرين بالمخدرات بالجرم المشهود بعد ان ضُبط بحوزتة 3 كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة ضمن قاطع المسؤولية في منطقة (الكرادة) وسط العاصمة بغداد ومبلغ مالي قدره (اربعة ملايين وثلاثمائة وخمس وسبعون الف دينار عراقي)".

واضافت أنه "تم احالة المواد بمحضر ضبط أصولي وتسليم المتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة بحقه".

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