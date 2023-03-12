اصابة 3 عسكريين في قصف إسرائيلي على سوريا

2023/03/12 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، صباح الأحد، بتعرض منطقة مصياف في ريف حماة إلى عدوان إسرائيلي.

وقال مصدر عسكري للوكالة، إنه "حوالي الساعة 7:15 من صباح الأحد نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً بعض النقاط في ريفي طرطوس وحماة".

وأكد أن "وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وقال المصدر: "أدى العدوان إلى إصابة ثلاثة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وقبل 5 أيام تعرض مطار حلب الدولي لقصف إسرائيلي.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إنه "في تمام الساعة 2:07 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي".

وأضافت: "تصدت دفاعاتنا الجوية للصواريخ المعادية التي استهدفت المطار".

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