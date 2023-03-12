سلالم تضيق مع كل خطوة.. أيرلندية توثق تجربتها فوق برج بسريلانكا

2023/03/12 | 10:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس برج "أمبولواوا" في سريلانكا لضعاف القلوب.ويعتلي المعبد أعلى جبل في جامبولا.ويمنح البرج مشاهد ساحرة للرّيف إذا تمتعت بالجرأة الكافية لصعود سلالمه التي تضيق مع كل خطوة.ووثّقت كاتبة السّفر الإيرلنديّة، جانيت نيوينهام، التجربة بمقطع فيديو مميز.

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