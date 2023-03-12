2023/03/12 | 10:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افتتح وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، مكتب جوازات الأعظمية الإلكتروني.وذكر بيان للوزارة تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أن “وزير الداخلية افتتح مكتب جوازات الأعظمية الإلكتروني- السريع، التابع إلى مديرية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية يفتتح مكتب جوازات الأعظمية الالكتروني – السريع المركز الخبري الوطني.

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