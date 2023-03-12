حال البحر ليوم الاثنين: موج خفيف إلى معتدل وفرصة لتساقط الأمطار وتشكل الضباب

2023/03/12 | 10:15 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة – 964 أفادت النشرة البحرية لموانئ العراق، بأن الموج في شواطئ البصرة، ليوم الاثنين 13 اذار/ مارس، سيكون خفيفا إلى معتدل يعلو بنحو (1 – 5) قدم، مع جو غائم جزئي إلى غائم، وفرصة لتساقط أمطار متفرقة، إضافة إلى فرصة لتشكل الضباب خلال الصباح الباكر وفي الليل.ووفقاً للتقرير، فإن سرعة الرياح ستبلغ (25 […]

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