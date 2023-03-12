ضبط عجلة لتهريب المنتوجات النفطية والقبض على سائقها في صلاح الدين

2023/03/12 | 10:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد عن ضبط عجلة لتهريب المنتوجات النفطية والقبض على سائقها في محافظة صلاح الدين.وقالت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “مفارز مديرية شرطة الطاقة المتمثلة باللواء الثاني شعبة السيطرات تمكنت من القبض على متهم بتهريب المنتوجات النفطية وضبط عجلته في محافظة صلاح الدين”.وأضافت، أن “نوع […]

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