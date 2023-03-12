افتتاح مكتب جوازات الأعظمية الالكتروني – السريع

2023/03/12 | 10:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – محلياتافتتح وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، مكتب جوازات الأعظمية الالكتروني - السريع، التابع الى مديرية شؤون الجوازات/ قسم جوازات الأعظمية في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة.

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