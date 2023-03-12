التخطيط تبين اجراءتها لضمان سلامة الذهب

2023/03/12 | 10:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشفت وزارة التخطيط، الاحد، عن وجـود فرق تفتيشية لضمان سلامة الذهب، فيما حـددت الإجــراءات القانونية المتخذة عند ضبط أي غش أو تلاعب.





وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية، : إن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، يتولى العمل على ضمان سلامة الذهب المتداول في العراق، من خلال جملة من الإجراءات المهمة

وأضاف الهنداوي، أن "هذه الإجراءات تتمثل بإلزام الصاغة ومستوردي الذهب بفحص مصوغاتهم لدى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية للتأكد من سلامتها، ومن ثم وسمها بوسم خاص، إضافة إلى وجود فرق خاصة من الجهاز تتواجد في المنافذ الحدودية (مطار بغداد ومطار النجف الأشرف) تتولى عملية فحص الذهب المستور".

وتابع: "ومن بين الإجراءات أيضاً، قيام فرق الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، بالتفتيش المستمر لمحال الصاغة في جميع المحافظات، وأخذ عينات عشوائية لفحصها، لضمان سلامة الذهب الذي يتعاملون به".

ولفت إلى أن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، يتولى منح إجازة ممارسة مهنة الصياغة"، مؤكداً أنه "في حال ضبط أي غش أو تلاعب يتم إحالة الصائغ إلى المحاكم، وسحب إجازة ممارسة المهنة".

وأشــار إلــى أنــه "خــلال عــام 2022 ،تمت معايرة 1785 ميزاناً لصياغة الذهب في عموم العراق، وتم منح (632 (إجـازة ممارسة مهنة الصياغة، ً للصاغة، وضبط وكشف وتفتيش (7658 ) محلا و48 صائغاً مخالفاً، أحيلوا جميعاً إلى القضاء".

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