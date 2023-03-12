 صادرات العراق النفطية لامريكا تقترب من 8 ملايين برميل

2023/03/12 | 10:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت نحو 8 ملايين برميل في شهر شباط الماضي.

وذكرت الادارة في جدول لها اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق صدر من النفط الخام الى امريكا خلال شهر شباط الماضي 7.896 ملايين برميل وبمتوسط بلغ 282 الف برميل يوميا، مرتفعا عن شهر كانون الثاني الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 7.874 ملايين برميل وبمتوسط 254 ألف برميل يوميا.

واضافت ان "العراق صدر النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر شباط بمتوسط 322 الف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 251 الف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 290 الف برميل يوميا في الأسبوع الثالث ، مشيرا ان صادرات الاسبوع الرابع بلغت متوسط 265 الف برميل يوميا".

واشارت الى أن العراق جاء بالمرتبة الرابعة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من: كندا، والمكسيك، والسعودية ، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها لأمريكا 11 مليونا، و144 الف برميل يوميا ، مبينة ان كندا جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك.

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