وزير الداخلية يفتتح مكتب جوازات الأعظمية الالكتروني ببغداد

2023/03/12 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

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افتتح وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، مكتب جوازات الأعظمية الالكتروني.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، افتتح مكتب جوازات الأعظمية الالكتروني السريع، التابع إلى مديرية شؤون الجوازات/ قسم جوازات الأعظمية في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة".

وأكد الشمري، بحسب البيان: "ضرورة العمل وفق الخطط الهادفة ومراعاة الحالات الإنسانية وعدم التأخير في العمل وتبسيط الإجراءات، والاهتمام بالمراجعين".

وتابع، أن "الوزارة تسعى إلى العمل بالأنظمة الالكترونية في جميع مفاصلها وتشكيلاتها، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتخفيف العبء عنهم والابتعاد عن الروتين".

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