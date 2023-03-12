التخطيط تعلن إعادة استحداث قضاء مندلي

2023/03/12 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاحد، إعادة استحداث قضاء مندلي الملغى في محافظة ديالى.

وقال المتحدث الرسمي بإسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم، صادق على اعادة استحداث قضاء مندلي بمحافظة ديالى الذي أُلغي عام ١٩٨٧، وتم تحويله الى ناحية".

واشار الى أن "دائرة التنمية الاقليمية والمحلية في الوزارة قامت بدراسة ملف اعادة الاستحداث، ومدى توفر المعايير التخطيطية من حيث عدد السكان والنشاطات الاقتصادية السائدة وعدد العاملين فيها، وكذلك عدد الوحدات السكنية ونوع مواد البناء المستخدمة فيها، والخدمات والدوائر والمؤسسات، وخريطة الحدود الادارية، فضلا عن تقييم دراسات الجدوى وفق ابعادها المكانية الحضرية والريفية، وما يمتلكه القضاء من امكانات تنموية كبيرة، طبيعية وبشرية وتوافر الخدمات العامة التي تمكنه من تلبية احتياجات السكان".

وأكد الهنداوي بحسب البيان أن "قرار اعادة استحداث قضاء مندلي جاء انسجاما مع قرار مجلس الوزراء رقم 426 لسنة 2010 المتضمن ازالة الاثار السيئة لمدينة مندلي والمضي برفع درجتها الى قضاء كما كانت قبل عام 1987"، مبينا أن "القضاء المعاد استحداثه (مندلي) أُعطي الرمز (21082) وتم ادراجه ضمن دليل الوحدات الادارية لجمهورية العراق، قضاءً تابعا لمحافظة ديالى ومركزه الحضري في مدينة مندلي".

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