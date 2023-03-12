بنزيما يهدد بكشف حقيقة استبعاده من منتخب فرنسا في مونديال 2022

2023/03/12 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

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واصل كريم بنزيما، نجم ريال مدريد الإسباني، لهجته الحادة تجاه ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا.

وكان ديشامب قال في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، إن بنزيما غادر معسكر منتخب فرنسا في مونديال قطر 2022 بكامل إرادته، بعد علمه بفترة غيابه حتى 10 ديسمبر الماضي، بسبب الإصابة.

ورد نجم ريال مدريد عبر حسابه على "إنستغرام"، بمقطع فيديو لشخص يردد عبارة: "كاذب..



أنت كاذب"، قبل أن يضيف "عزيزي ديديه..



طاب مساؤك".

ولم يكتف كريم بنزيما بذلك، بل هدد بفضح أكاذيب المدير الفني لمنتخب فرنسا بمنشور جديد عبر حسابه الرسمي.

وكتب بنزيما عبر حسابه على "إنستغرام"، مساء السبت: "حسنا..



يبدو أنني سأضطر لكشف حقيقة الأمور للناس بشكل علني".

وكان كريم بنزيما، أعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد يومين من خسارة منتخب فرنسا للمباراة النهائية لكأس العالم أمام الأرجنتين، التي أقيمت يوم 18 نوفمبر الماضي.

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