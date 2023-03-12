معركة باخموت.. أوكرانيا وروسيا تعلنان مقتل المئات من قوات الجانب الآخر

2023/03/12 | 10:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت أنباء صادرة عن أوكرانيا وروسيا، يوم السبت، بمقتل المئات من قوات الجانب الآخر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في القتال من أجل السيطرة على مدينة باخموت، في حين تتصدى كييف لهجمات متواصلة دون هوادة وبات نهر صغير يمر وسط المدينة يمثل خط المواجهة الجديد.

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