"قبيحة ورائحتها سيئة".. شاهد كيف احتج الفرنسيون على خطة الحكومة لرفع سن التقاعد

2023/03/12 | 11:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتراكم القمامة في شوارع العاصمة الفرنسية باريس، وقد تكون واحدة من أكثر المشاكل فوضى الناجمة عن الإضرابات على مستوى البلاد، للاحتجاج على خطة الحكومة لرفع سن التقاعد للعمال إلى 64 عامًا.

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