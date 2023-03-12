2023/03/12 | 11:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير المالية طيف سامي تعلن الانتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة العامة وارسالها إلى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزيرة المالية تعلن الانتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة المالية تعلن الانتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة المالية تعلن الانتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).