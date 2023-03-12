السوداني يطلق من البصرة مبادرة كبرى لزراعة 5 ملايين شجرة ونخلة

2023/03/12 | 11:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، من البصرة، مبادرة كبرى لزراعة 5 ملايين شجرة ونخلة في عموم محافظات العراق.وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس مجلس الوزراء […]

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