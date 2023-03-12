السوداني يصل الى البصرة لافتتاح مؤتمر العراق للمناخ وعدد من المشاريع الستراتيجية

2023/03/12 | 11:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأحد، إلى محافظة البصرة لافتتاح مؤتمر العراق للمناخ.وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان: أن الأخير “وصل إلى محافظة البصرة لافتتاح مؤتمر العراق للمناخ، الذي تستضيفه المحافظة على مدى يومين، … Readmore

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