جرح ثلاثة عسكريين في قصف إسرائيلي على وسط وغرب سوريا

2023/03/12 | 11:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرح ثلاثة عسكريين الأحد جراء قصف إسرائيلي استهدف مواقع في وسط وغرب سوريا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلاً عن مصدر عسكري.وذكر المصدر أنه “حوالى الساعة 07,15 (04,15 ت غ) من صباح اليوم (الأحد)، نفذ … Readmore

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