المالية تعلن الانتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة وارسالها إلى مجلس الوزراء

2023/03/12 | 11:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشروع الموازنة القادمة سيركز على الأولويات التنموية.

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