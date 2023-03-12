السعودية وإيران، أخيرا

2023/03/12 | 11:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم :إبراهيم الزبيدي مفاجأة من الوزن الثقيل.المملكة العربية السعودية، بوساطة صينية، تتوصل مع نظام الملالي الإيراني إلى اتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما.وهو أمر عادي في عالم السياسة...أكمل القراءة ←

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