اتفاق هدنة

2023/03/12 | 11:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الجليل الزبيدي اعلان السعودية وايران عن التوصل الى اتفاق بعودة العلاقات الدبلوماسية بينهما ، فاجأ الاوساط السياسية والاعلامية بعد سلسلة مفاوضات بين الطرفين في بغداد ومسقط لم تحقق ما استطاع...أكمل القراءة ←

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