2023/03/12 | 11:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:احمد صبري تعرفت على الصحفي والدبلوماسي والسياسي الدكتور ناجي الحديثي عام 1980 عندما كان مدير عام دار المأمون للترجمة والنشر ومنذ ذلك التاريج وحتى احتلال العراق لم تنقطع تلك العلاقة...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناجي الحديثي: ثنائية الاعلام والسياسة) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناجي الحديثي: ثنائية الاعلام والسياسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).