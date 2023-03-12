2023/03/12 | 12:15 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 30hZduZNBsQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مهرجان القصائد المغناة على خشبة المسرح الوطني) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مهرجان القصائد المغناة على خشبة المسرح الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).