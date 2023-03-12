2023/03/12 | 12:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VigxEaBvU00

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. متظاهر متقاعد يصاب بالصرع وينهار على الهواء) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. متظاهر متقاعد يصاب بالصرع وينهار على الهواء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).