مستشار رئيس مجلس الوزراء : يحدد موعد إقرار مشروع موازنة العام الحالي

2023/03/12 | 12:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الناصري في تغريدة ، إن “موازنة العام الحالي سيتم إقرارها في جلسة خاصة لمجلس الوزراء غداً الإثنين”.

وأعلنت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الاحد، الانتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة الإتحادية لسنة 2023 وارسالها الى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها.

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