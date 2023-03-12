الصحة العالمية: التوصل لمنشأ فيروس كورونا واجب أخلاقي

2023/03/12 | 12:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن معرفة منشأ كوفيد-19 "واجب أخلاقي" يفرض التقصي عن كل الفرضيات.

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