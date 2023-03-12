طقس آذار .. أمطار متوسطة وغزيرة بدءا من الثلاثاء

2023/03/12 | 12:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع

الحالي، فيما توقعت تساقطاً للأمطار

بدءاً من الثلاثاء المقبل.

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