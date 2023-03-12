درجال: منتخب شباب العراق لعب مباراة العمر أمام إيران

2023/03/12 | 12:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارك رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم

عدنان درجال، صعود منتخب شباب العراق

لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم

للشباب، وتقديم أداء رجولي رائع أمام

منافسهم الإيراني في الدور ربع النهائي

لبطولة كأس آسيا دون

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