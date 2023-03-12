مستشار السوداني يحدد موعد اقرار موازنة العام الحالي بشكل رسمي

2023/03/12 | 12:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء، ضياء

الناصري، اليوم الاحد، تحديد موعد

إقرار مشروع موازنة العام الحالي.





وقال الناصري في تغريدة له عبر تويتر

إن "موازنة العام الحالي سيتم إقرارها

في جلسة خاصة لمجلس ا

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