السوداني: أكثر من 7 ملايين مواطن عراقي تضرروا بسبب الجفاف

2023/03/12 | 12:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عانت مناطقهم الجفاف، ونزحوا بمئات الألوف لفقدانهم سبل عيشهم المعتمدة على الزراعةِ والصيد.

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