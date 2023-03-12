2023/03/12 | 12:30 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء يفتتح أعمال مؤتمر العراق للمناخ في البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/12 | 12:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء يفتتح أعمال مؤتمر العراق للمناخ في البصرة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء يفتتح أعمال مؤتمر العراق للمناخ في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).