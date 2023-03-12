إحباط محاولة خرق انبوب نفطي في بغداد

2023/03/12 | 12:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الأحد، إحباط محاولة خرق على احد الانابيب النفطية في محافظة بغداد.وذكر إعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بتوجيه ومتابعة من قبل مدير عام شرطة الطاقة اللواء الركن ظافر نظمي جمال، احبطت مفارز لواء شرطة الطاقة الرابع محاولة خرق على احد الانابيب النفطية 10 عقدة في محافظة بغداد كان يروم العابثون خرقهِ بواسطة كاك مربوط وغير مفعل".

واضاف أنه "تم مسح المنطقة ميدانياً ولم يعثر على اي مبرزات جرمية وتم التنسيق مع كوادر وزارة النفط لغرض اصلاحه واتخاذ الاجراءات اللازمة".

وفي ذات السياق، اشار البيان الى "تمكن مفارز مركز شرطة نفط النهروان وبالاشتراك مع جهاز الامن الوطني واستخبارات قيادة قوات الشرطة الاتحادية من ضبط عجلتين معدة لتهريب المشتقات النفطية".

واوضح أنه "تم حجز العجلات تمهيداً لاستكمال الاجراءات التحقيقية وعرضها على القضاء المختص وفق قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة ".2008

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