2023/03/12 | 12:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توعدت مديرية المرور العامة، اليوم الاحد، اصحاب المركبات ذات الاصوات المزعجة بالحجز والغرامات.

وذكر بيان للمرور تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ستقوم مفارزنا المرورية بحجز المركبات التي تصدر أصوات عالية بواسطة جهاز المضخم او المحورة ثقب الصالنصة، حيث ستكون مدة الحجز شهر إضافة إلى الغرامة المالية".ودعت المرور، المواطنين الى "الألتزام بتعليمات مديرية المرور العامة والأبتعاد عن هذه المخالفة لكي يتجنبوا المحاسبة القانونية".

وفي 23 تشرين الاول 2022، كانت مديرية المرور العامة، قد اعلنت عن إجراءاتها تجاه المركبات الرياضية ذات الأصوات العالية (المزودة)، فيما أشارت إلى فرض 100 ألف دينار على تلك المركبات.

وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العميد زياد القيسي، في تصريح صحفي، إن "قانون المرور ينص على عدم التسابق في الشوارع العامة والخطوط السريعة"، مبينًا أنّ "دوريات المرور متواجدة في الشوارع والخطوط السريعة لمراقبة ومحاسبة المخالفين".

وتابع القيسي أنه "سيتم حجز المركبات التي يصدر منها صوت مضخم بالعادم، وتغريم المخالف وفق القانون المروري بمبلغ 100 ألف دينار، فضلًا عن إجباره على رفع العادم (الصالنصة)".

وأشار إلى أنّ "المركبات الرياضية يكون الصوت فيها من أصل التصنيع"، مشددًا على "إلتزام تلك المركبات بالسرعة خاصة في الأماكن ذات الكثافة السكانية لمنع أصدار الضوضاء وإزعاج المواطنين".

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