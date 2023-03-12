الإعلام الرقمي يوضح بشأن رفع الحظر عن هيئة الحشد في فيسبوك

2023/03/12 | 12:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد أكد مركز الاعلام الرقمي " DMC"، اليوم الاحد، أن اسم هيئة الحشد الشعبي غير "محظور" على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أشار إلى أن تصريحات وزيرة الاتصالات، هيام الياسري "تفتقر للدقة".

وذكر المركز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الاعلام الرقمي قد تلقى رسالة الكترونية رسمية من شركة فيسبوك، نشر تفاصيلها في 29 تشرين الاول 2021، تضمنت تأكيد من فيسبوك للمركز، بأن الحشد الشعبي كمنظمة غير مدرج ضمن قائمة المنظمات والافراد المحظور ذكرهم في مشاركات المستخدمين، ولكن بعض افراد الحشد مدرجين ضمن هذه القائمة".

وأضاف أن "تصريح وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، حول مفاوضات بين هيئة الاعلام والاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي، لرفع الحجب عن اسم الحشد الشعبي، يفتقر للدقة".

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