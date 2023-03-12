2023/03/12 | 12:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأحد، إن معرفة منشأ كوفيد-19 هو واجب أخلاقي ويجب التقصي عن كل الفرضيات.وتعد تلك أقوى تصريحات يدلي بها غيبريسوس فيما يتعلق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة العالمية: التوصل لمنشأ كوفيد-19 ‘واجب أخلاقي’ المركز الخبري الوطني.

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