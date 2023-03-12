2023/03/12 | 12:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني توعدت مديرية المرور العامة ، اليوم الاحد، اصحاب المركبات التي تصدر أصوات عالية المزعجة بعقوبة ‘شديدة’. وقالت المديرية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني: إنه “بتوجيه من قبل وزير الداخلية، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور العامة تتوعد اصحاب المركبات ذات الاصوات المزعجة بعقوبة ‘شديدة’ المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور العامة تتوعد اصحاب المركبات ذات الاصوات المزعجة بعقوبة ‘شديدة’) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور العامة تتوعد اصحاب المركبات ذات الاصوات المزعجة بعقوبة ‘شديدة’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).