درجال يكافئ منتخب شباب العراق بـ 5000 دولار بعد بلوغهم المونديال

2023/03/12 | 12:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارك رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، صعود منتخب شباب العراق لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم للشباب، وتقديم أداء رجولي رائع أمام منافسهم الإيراني في الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا دون 20 عاماً الجارية في أوزبكستان.… Readmore

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