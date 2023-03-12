وزيرة المالية تعلن الإنتهاء من مسودة قانون الموازنة لسنة 2023 وارسالها الى مجلس الوزراء

2023/03/12 | 12:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزير المالية طيف سامي يوم الأحد، الإنتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة الإتحادية لسنة 2023 وارسالها الى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها.وذكرت سامي أن “انتهاء إعداد المشروع يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وهي … Readmore

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