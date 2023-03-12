جنايات بابل: الإعدام بحق ثلاثة تجار مخدرات منخرطين في شبكة دولية

2023/03/12 | 12:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدرت محكمة جنايات بابل حكما بالإعدام شنقا بحق ثلاثة من اخطر تجار المخدرات.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “حكما بالإعدام شنقا حتى الموت صدر بحق ثلاثة من كبار تجار المخدرات يعملون ضمن شبكة دولية للاتجار بالمخدرات تمتد من دولة تركيا مرورا بكافة محافظات البلد الشمالية والوسطى والجنوبية”.

وأضاف: “ضبط بحوزتهم خمسة وستون كيلوغراما من المواد المخدرة من نوع صفر واحد (الأمفيتامين) بعدما تم القبض عليهم داخل مدينة الحلة من قبل رجال الأمن الوطني في بابل”.

وتابع أن “الحكم يأتي وفقا لاحكام المادة 27 / أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017”.

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