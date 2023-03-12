وزير الداخلية يوجه بحجز المركبات المحورة التي تصدر أصواتاً عالية

2023/03/12 | 12:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، الدوائر المختصة في الوزارة، بحجز المركبات المحورة التي تصدر أصواتاً عالية.

وأكد الشمري، في بيان على ضرورة أن “تعمل مديريات المرور في بغداد والمحافظات على حجز المركبات المخالفة (المحورة) التي تصدر أصواتاً عالية وتربك الشارع وتزعج المواطنين”.

وشدد على “عدم التهاون بهذا الأمر مطلقاً”.

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