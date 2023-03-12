2023/03/12 | 13:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيّنت دراسة جديدة أنّ غالبية الرياضيين النخبة الذين شخّصوا بأمراض القلب الوراثية لم يعانوا من أعراض خطيرة أو قاتلة جراء ذلك، مثل الموت القلبي المفاجئ.ورأى البحث أن مواصلة الرياضيين لرياضتهم "ممكنًا" و"آمنًا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل أمراض القلب الوراثية تضع حدًّا لمستقبل الرياضيين المحترفين؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل أمراض القلب الوراثية تضع حدًّا لمستقبل الرياضيين المحترفين؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).