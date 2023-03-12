حتى أنت سيادة الرئيس !!

2023/03/12 | 13:02 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميكائيل بنايمين مصطلح الأقليات – وسيلة للحماية ، وليس هدفا للعزل او التقليل من الشأن كان آخرها تعليق فخامة رئيس العراق (عبد اللطيف رشيد)، على كلمة “الأقليات” بمجرد ان سمعها في مذكرة قدمت له، تضمنت دعوة لتشريع قانون حماية حقوق الأقليات وحماية التنوع العراقي*، حين قال: شخصيا لا اتفق مع هذا المصطلح ولا أحب استخدامه، …

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