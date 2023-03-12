ملف التعويضات، تنويم الضحايا و نعمة لأسر عناصر داعش

2023/03/12 | 13:02 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – سنجار “المعاملات صعبة و الروتين قاتل و رغم ذلك نجول بملفاتنا لبضعة أشهر لاكمال معاملة التعويضات هذه فقط للإجراءات فما بالك متى سنستلم المبالغ المخصصة” يجلس امين بجانب منزله المهدم من قبل داعش و يضع الأحجار فوق بعضها و يتخيل بناء منزله لكن و كأنه يضعهم على ظهره و يزيد من …

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