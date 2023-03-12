الدفاع توافق على إعادة العمل بنظام البديل لجميع الفرق العسكرية

2023/03/12 | 13:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنوافق وزير الدفاع، ثابت محمد سعيد العباسي، اليوم الاحد، على إعادة العمل بنظام البديل الى جميع الفرق العسكرية للجيش العراقي.

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