النجف تصدّت والجماهير لبّت والفتوى انتصرت

2023/03/12 | 13:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حسن الهاشمي

في الذكرى السنوية لانتصار الفتوى على

الفوضى، نستذكر جميعا أولئك الفتية

الذين لبوا نداء فتوى الدفاع الكفائي

التي اطلقتها المرجعية الدينية العليا

في النجف الأشرف، أولئك الذين دافعوا

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